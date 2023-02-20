Історичний візит Байдена до України: хто ще прибув із президентом США
Окрім Байдена, також до Києва завітав радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван.
Про це він написав в Telegram-каналі.
“Україна сьогодні – це серце демократії, яке веде боротьбу за свободу” - заявив очільник ОП.
Андрій Єрмак назвав візит президента США Джо Байдена в Київ "історичним" і подякував раднику Байдена з нацбезпеки Джейку Саллівану:
“Хочу подякувати раднику Джо Байдена з нацбезпеки Джейку Саллівану, з яким ми працювали, зокрема і над питанням візиту. Дуже радий конструктивній співпраці з Джейком, яка завжди дає потужний результат”.
Він також наголосив, що візит американського лідера – стратегічний:
"Вирішуються чимало питань і будуть пришвидшені ті, які підвисли. Наша спільна мета – перемога України над Росією і тріумф українських воїнів та західної зброї".