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Історичний візит Байдена до України: хто ще прибув із президентом США

20 лютого 2023, 12:47
Історичний візит Байдена до України: хто ще прибув із президентом США
Приїзд президента США Джо Байдена до Києва підтвердив і очільник Офісу Президента Андрій Єрмак.

Окрім Байдена, також до Києва завітав радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван. 

Про це він написав в Telegram-каналі.

Україна сьогодні – це серце демократії, яке веде боротьбу за свободу” - заявив очільник ОП. 

Андрій Єрмак назвав візит президента США Джо Байдена в Київ "історичним" і подякував раднику Байдена з нацбезпеки Джейку Саллівану:

Хочу подякувати раднику Джо Байдена з нацбезпеки Джейку Саллівану, з яким ми працювали, зокрема і над питанням візиту. Дуже радий конструктивній співпраці з Джейком, яка завжди дає потужний результат”.

Він також наголосив, що візит американського лідера – стратегічний:

"Вирішуються чимало питань і будуть пришвидшені ті, які підвисли. Наша спільна мета – перемога України над Росією і тріумф українських воїнів та західної зброї".

візитУкраїнаДжо Байден

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