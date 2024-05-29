ISW: путін маніпулює українською Конституцією для інформаційної війни

Експерти також вказують на помилки трактування заяви путіна агентством Reuters, яке перефразувало заяву кремлівського лідера, але не вказало на очевидні помилки.

Президент росії владімір путін грубо спотворив українську Конституцію та українське законодавство для просування інформаційної операції кремля щодо буцімто нелегітимності Володимира Зеленського як президента України та спробував видати із себе знавця українського законодавства.

Про це зазначають аналітики Інститут вивчення війни.

"Ймовірно, путін навмисно роздуває свої заяви такими тонкими юридичними тонкощами, щоб створити враження, що він має освіту в українських правових питаннях і має чіткий голос у цьому питанні. Використання такої мови, ймовірно, також має на меті змусити слухачів повірити в неправдиві наративи путіна без перевірки фактів, оскільки юридичний жаргон за своєю суттю щільний і непрозорий", - зазначається в звіті ISW.

При цьому аналітики підкреслюють, що насправді українська Конституція і закон про воєнний стан є не настільки непрозорими, щоб їх не зрозумів звичайний читач. Однак поширювані кремлем спотворення в основному спрямовані на іноземну – переважно західну – аудиторію.

Експерти також вказують на помилки трактування заяви путіна агентством Reuters, яке перефразувало заяву кремлівського лідера, але не вказало на очевидні помилки.

Reuters зазначило, що Зеленський та союзники вважали правильним не проводити вибори у воєнний час, не згадуючи, що Конституція України забороняє їх проведення в умовах воєнного стану, а сам стан не може бути скасованим, поки існує загроза Україні як державі, а Зеленський тим часом залишається легітимним президентом України до вступу на посаду його наступника.

Напередодні владімір путін прямо заявив про буцімто нелегітимність Володимира Зеленського як президента, а єдиною легітимною владою в Україні начебто є лише парламент і спікер Верховної Ради, буцімто пославшись на норми українського законодавства.