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ПОЛІТИКА

ISW: чому путін скасував своє щорічне послання і пресконференцію?

16 грудня 2022, 08:27
ISW: чому путін скасував своє щорічне послання і пресконференцію?
У москві побоювалися, що Київ може влаштувати велику атаку напередодні заходу

Президент росії владімір путін скасував свою щорічну пресконференцію, ймовірно, щоб уникнути відповідей на запитання щодо військових невдач Росії в Україні, пише в аналітичній записці американський Інститут вивчення війни (ISW), передає ВВС Україна.

Причиною перенесення послання ISW вважає провали у війні, вимушений відхід із зайнятих областей на півночі України, невдачу з анексією українських територій, які російські війська не в змозі контролювати, та невдоволення росіян мобілізацією.

Можливо, путін все ще сподівається виголосити грандіозну промову в 2023 році або відтягує момент, коли йому доведеться визнати, що росія не може досягти оголошених ним цілей в Україні, припускає ISW.

А зараз російський президент, можливо, не впевнений у тому, що зможе виправдати ціну цієї війни, звертаючись до російської громадськості та еліт.

У москві побоювалися, що Київ може влаштувати велику атаку напередодні заходу, йдеться у статті.

"Ніхто не може дати стовідсоткової гарантії того, що такої атаки не буде, - заявив Moscow Times один з кремлівських чиновників на умовах анонімності. - Президент знав про це, і це був сильний аргумент проти проведення пресконференції".

Крім відступу з Херсона, росія останнім часом пережила вибухи на аеродромах стратегічної авіації в глибині країни, нагадує видання. Рішення пропустити пресконференцію автор називає рідкісною ознакою того, що події на полі бою безпосередньо впливають на політичні рішення у москві.

 


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