ISW назвали кілька версій навіщо путіну заяви про "демілітаризовану" зону в Україні

Президент рф путін посилив свої максималістські і навмисно розмиті територіальні цілі в Україні, виступивши із черговою заявою 31 січня про створення нібито "демілітаризованої зони".

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Під час зустрічі зі своїми "довіреними особами" він заявив, що просування поточної лінії фронту вглиб України є найважливішою метою військ рф на всій території бойових дій.

путін наголосив на ідеї "демілітаризованої" або "санітарної" зони в Україні, яка, як він стверджує, виведе російську територію, включно з окупованою, за межі досяжності як фронтових артилерійських систем, так і систем дальнього радіусу дії, наданих Заходом.

"Оголошена путіним мета просунути лінію фронту так, щоб заявлені і фактичні території росії опинилися за межами досяжності українських вогневих засобів, є розмитою і фактично недосяжною доти, доки існує незалежна Україна, здатна вести бойові дії", - наголошують в ISW.

Аналітики припускають, що путін швидше за все, спробує анексувати будь-які нові українські території, але так чи інакше у разі, якщо йому це вдасться, ці території все одно залишаються досяжними для озброєння, яке має Україна.

"Заяви путіна від 31 січня не є суттєвими відхиленнями у заявлених військових цілях чи фактичних військових можливостях росії. Ймовірно, путін хотів скористатися наявними наративами в західних ЗМІ, які могли б заблокувати короткострокову та довгострокову військову допомогу Заходу Україні та змусити Захід вести переговори з росією на російських умовах", - вважають аналітики ISW.

путін також включив місто Харків, яке він раніше називав "російським", до цієї гіпотетичної "демілітаризованої зони", ймовірно, для того, щоб скористатися дискусіями навколо малоймовірної можливості російської наступальної операції вздовж північного кордону Харківської області з Бєлгородської області.

"путін, ймовірно, намагається посилити ці дискусії, щоб відвернути увагу України від триваючої російської наступальної операції вздовж лінії Харків-Луганська область, але ISW продовжує оцінювати, що російські сили в Бєлгородській області можуть здійснювати лише тактичні дії, які слугуватимуть для відволікання і закріплення українських сил уздовж кордону", - йдеться у звіті.

путін також, ймовірно, намагається апелювати до нових закликів російських ультранаціоналістів створити "буферну зону" між Харківською і Бєлгородською областями, щоб відсунути українські РСЗВ і артилерію від кордону з Бєлгородською областю.

У звіті нагадують, що путін раніше заявляв, що розгляне можливість створення такої "буферної зони" під час масового невдоволення з приводу транскордонних рейдів проукраїнських сил у Бєлгородську область влітку 2023 року, але російські військові досі не вжили жодних дій, які б свідчили про те, що він серйозно розглядає ці заклики.

путін також наголосив на російських наступальних зусиллях під Авдіївкою, ймовірно, для того, щоб представити ці зусилля як успішні для російської аудиторії та ще більше виправдати російську війну в Україні, пишуть аналітики Інституту вивчення війни.