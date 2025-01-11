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ISW: ніякі переговори не призведуть до миру з вимогами путіна

11 січня 2025, 10:57
ISW: ніякі переговори не призведуть до миру з вимогами путіна
Фото: Leratrunova
Раніше в москві підтвердили, що готові вести переговори з Дональдом Трампом.

Аналітики Інституту вивчення війни, попри "готовність" кремля вести переговори з лідерами Заходу, жодні переговори не можуть стати запорукою сталого миру з вимогами президента рф Володимира путіна.

Про це йдеться в щоденному звіті ISW.

Раніше кремль підтвердив, що готовий вести переговори з 47-им президентом США Дональдом Трампом без будь-яких "попередніх умов", однак додали, що його переговорна позиція залишається незмінною.

Речник кремля Дмитро Пєсков вчора, 10 січня, відреагував на заяву Трампа щодо організації зустрічі з правителем рф і заявив, що путін відкритий до контактів з міжнародними лідерами і що "жодних умов для цього не потрібно".

Пєсков вкотре повторив, що москва зберігає свою "неодноразово озвучену" позицію щодо України, яку путін чітко визначив у червні 2024 року і повторив під час своєї "Прямої лінії" 19 грудня.

В червні того року путін захотів від України заміни президента Володимира Зеленського і його уряду під виглядом "денацифікації", демілітаризації і передачі рф значних територій на сході та півдні України, включно з тими регіонами України, які росія не окупувала.

 
Кремльпереговоривійна в Україні

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