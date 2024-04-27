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ISW оцінило, чи зможе Україна звільнити всі землі від росіян

27 квітня 2024, 11:28
ISW оцінило, чи зможе Україна звільнити всі землі від росіян
Аналітики ISW вважають, що крайній пакет допомоги від США може бути недостатнім, аби Україна повернула всю свою територію.

Про це йдеться в щоденному звіті ISW.

"Спроможність України повернути всі свої землі в довгостроковій перспективі залежить від рішень на Заході, у Кремлі та Києві. Про це пишуть аналітики Інституту з вивчення війни", - пишуть аналітики. 

Вони додали, що західні ЗМІ повідомляють, що представники американської влади відновили обговорення ідеї "заморожування кордонів", проте крайній пакет допомоги США може бути недостатнім, щоб Україна повернула всю свою територію. 

Тому обговорення можливих кінцевих станів війни є дуже передчасним. Військова допомога США їде в Україну, але потрібно кілька тижнів, щоб вона прибула до підрозділів на передовій і мала відчутний вплив на полі бою.

Інститут пише, що ЗСУ спочатку доведеться використати допомогу США щоб стабілізувати лінію фронту та зупинити просування ворога на Авдіївському напрямку, осбливо в районі Часового Яру.

Крім того, аналітики звернули увагу, що масштаб ймовірної російської наступальної операції влітку 2024 року, яка ймовірно розпочнеться в червні, також залишається не ясним. Експерти припустили, що російське військове командування може активно оцінювати та переглядати плани майбутнього наступу, щоб врахувати зіткнення з краще оснащеними українськими силами. 

Збройні сили повинні повинні відбивати цей наступ росіян, щоб не дати їм досягти значного оперативного прогресу протягом літніх місяців, перш ніж зможуть кинути виклик ініціативі та провести контрнаступальну операцію пізніше в 2024 або 2025 роках. 

За оцінками аналітиків ISW, повна і послідовна допомога західних партнерів матиме вирішальне значення для майбутніх контрнаступальних дій ЗСУ. 

"Хоча США і Захід повинні будуть реагувати, оскільки українське військове командування визначає масштаб і спрямованість таких операцій і передає потреби України західним партнерам за кілька тижнів і місяців до майбутніх контрнаступальних операцій", - зазначили аналітики.

 
війна в Україніросія-агресор

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