ISW оцінило погрози путіна атакувати Київ "Орєшніком"

Аналітики акцентували, що росіяни й так регулярно б'ють по столиці України

Зусилля правителя рф путіна у висвітленні технічних характеристик ракети "Орєшнік" є частиною ширшої інформаційної кампанії. Однак,у можливостях цього боєприпасу немає нічого нового, а тому його використання не призведе до подальшої ескалації у війні.

Про це ідеться у звіті військових аналітиків ISW,

На думку аналітиків, акцентування уваги на дальності та корисному навантаженні ракети, порівнюючи її руйнівний потенціал з можливостями метеора, покликане залякати Україну та Захід, а також завадити Києву продовжити бити по рф іноземною далекобійною зброєю.

"Навіть погрози путіна завдати ударів по "центрах ухвалення рішень" у Києві є порожнім звуком, адже російські війська і так регулярно завдають ударів по цивільній та критично важливій інфраструктурі в Києві за допомогою безпілотників і ракет, що здатні нести ядерні боєголовки", - пояснюють аналітики.