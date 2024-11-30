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ISW оцінило погрози путіна атакувати Київ "Орєшніком"

30 листопада 2024, 10:51
ISW оцінило погрози путіна атакувати Київ
Фото: з вільного доступу
Аналітики акцентували, що росіяни й так регулярно б'ють по столиці України
Зусилля правителя рф путіна у висвітленні технічних характеристик ракети "Орєшнік" є частиною ширшої інформаційної кампанії.  Однак,у можливостях цього боєприпасу немає нічого нового, а тому його використання не призведе до подальшої ескалації у війні.
 
Про це ідеться у звіті військових аналітиків ISW,
 
На думку аналітиків, акцентування уваги на дальності та корисному навантаженні ракети, порівнюючи її руйнівний потенціал з можливостями метеора, покликане залякати Україну та Захід, а також завадити Києву продовжити бити по рф іноземною далекобійною зброєю.
 
"Навіть погрози путіна завдати ударів по "центрах ухвалення рішень" у Києві є порожнім звуком, адже російські війська і так регулярно завдають ударів по цивільній та критично важливій інфраструктурі в Києві за допомогою безпілотників і ракет, що здатні нести ядерні боєголовки", - пояснюють аналітики.
 
На цей же факт вказав вчора президент Володимир Зеленський, коментуючи погрози путіна на засіданні Ради безпеки ОДКБ у Казахстані. За словами українського лідера, "путін хоче додати ще тисячі до тисяч ракет, які вже були випущені в Україну".
 
В ISW нагадали, що удар "Орєшніка" 21 листопада не змінив оцінки розвідки США стосовно готовності рф застосувати ядерну зброю. Як розповіли Reuters п'ять близьких до американської розвідки джерел це навряд станеться у відповідь на удари ЗСУ по росії.
 
"Таким чином, постійне хизування путіна "Орєшніком" і російським ракетним потенціалом, залишається частиною рефлексивної контрольної інформаційної операції кремля і навряд чи є передвісником розробки новітніх російських засобів для нанесення глибокого удару", - підсумували аналітики.

 

Владімір Путінвійна в Україніросія окупанти

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