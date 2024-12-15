ISW оцінив наслідки участі військових КНДР в штурмах проти ЗСУ

Вчора з'явилися першій відео, де військові з Північної кореї йдуть на штурм.

Можливість військових з Північної Кореї засвоювати уроки, отримані під час бойових дій разом із російськими, значно погіршиться в разі, якщо північнокорейських військових залучатимуть до виснажливих піхотних боїв.

Про це йдеться в щоденному звіті Інституту вивчення війни.

Аналітики пишуть, що український президент Володимир Зеленський в цю суботу заявив, що російські військові залучили північнокорейських бійців до піхотних штурмів у Курській області росії.

Український лідер додав, що російські військові включають значну кількість північнокорейських солдатів до складу російських підрозділів, які діють у цьому регіоні, і що солдати з КНДР вже зазнали помітних втрат.

Зеленський вважає, росія може почати використовувати північнокорейських солдатів і на інших ділянках фронту.

"Це перший випадок, коли український чиновник повідомив, що північнокорейські війська проводять штурмові операції, після того, як 5 листопада міністр оборони України Рустем Умєров в інтерв’ю південнокорейській національній телерадіокомпанії KBS заявив, що українські війська брали участь у «невеликих» зіткненнях із північнокорейськими військами в Курській області", – пішуть в ISW.

Також написано, що російські військові блогери нещодавно визнали, що північнокорейські війська брали участь у штурмах у Курській області, зокрема в операціях у Плехово. В ISW не можуть незалежно перевірити ці заяви.

"Здатність КНДР засвоювати та враховувати уроки, отримані у ході бойових дій разом із кремлем, ймовірно, значно погіршиться, якщо російське військове командування буде використовувати північнокорейські війська у таких самих атаках з високим рівнем виснаження піхоти, в яких використовується більшість російських військовослужбовців", – підсумували експерти ISW.