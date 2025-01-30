ISW пояснив, що змусить путіна до поступок

Аналітики вважають, що тільки США можуть надати Києву критично важливе озброєння і військову техніку в необхідних масштабах.

Теорія перемоги російського диктатора володимира путіна ґрунтується на припущенні, що Захід відмовиться від України. Однак постійна західна військова допомога Києву може змусити його піти на поступки.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики підкреслили, що мова йде саме про регулярну допомогу.

"Тільки непохитна підтримка Заходу і постійні поставки західної військової допомоги Києву можуть змусити путіна відмовитися від своєї території і прийняти необхідність піти на поступки, необхідні для будь-якого вирішення конфлікту, прийнятного для США, Європи та України", - йдеться у звіті.

Водночас, в ISW продовжують вважати, що тільки Сполучені Штати можуть надати Україні деяке критично важливе озброєння і військову техніку в масштабах, і з такою швидкістю і регулярністю, які необхідні для захисту нашої країни від росії.

У звіті також сказано, що нещодавно західні офіційні особи запропонували, щоб європейські держави все більше допомагали у фінансуванні військової допомоги США Україні.