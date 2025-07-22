ISW проаналізувало, що змусить путіна сісти за стіл переговорів
22 липня 2025, 08:55
Фото: REUTERS
рф направляє на переговори все ту ж делегацію "середнього рівня", свідчить про відсутність справжнього наміру досягти реального мирного врегулювання
Лише серйозні поразки російських військ на фронті, за умови достатньої військової підтримки України з боку західних партнерів, можуть змусити російського диктатора путіна переглянути воєнні цілі та погодитися на переговори.
Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту з вивчення війни (ISW).
У звіті зазначається, що досягнення таких поразок не є справою "декількох тижнів" – для цього знадобляться місяці або навіть цілі сезони активних бойових дій.
Аналітики також звертають увагу, що той факт, що росія направляє на переговори все ту ж делегацію "середнього рівня", свідчить про відсутність справжнього наміру досягти реального мирного врегулювання.
За словами ISW, кремль і надалі використовує переговори як інструмент для затягування часу, з метою продовження наступальних дій і вибивання поступок від України та її партнерів.