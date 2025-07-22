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ISW проаналізувало, що змусить путіна сісти за стіл переговорів

22 липня 2025, 08:55
ISW проаналізувало, що змусить путіна сісти за стіл переговорів
Фото: REUTERS
рф направляє на переговори все ту ж делегацію "середнього рівня", свідчить про відсутність справжнього наміру досягти реального мирного врегулювання

Лише серйозні поразки російських військ на фронті, за умови достатньої військової підтримки України з боку західних партнерів, можуть змусити російського диктатора путіна переглянути воєнні цілі та погодитися на переговори.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту з вивчення війни (ISW).

У звіті зазначається, що досягнення таких поразок не є справою "декількох тижнів" – для цього знадобляться місяці або навіть цілі сезони активних бойових дій.
 
Аналітики також звертають увагу, що той факт, що росія направляє на переговори все ту ж делегацію "середнього рівня", свідчить про відсутність справжнього наміру досягти реального мирного врегулювання.
 
За словами ISW, кремль і надалі використовує переговори як інструмент для затягування часу, з метою продовження наступальних дій і вибивання поступок від України та її партнерів.
війна в Україніпереговори з рфросія окупанти

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