ISW проаналізували як бунти в російських колоніях заважають планам кремля

Із початком повномасштабного вторгнення в Україну ув'язнені в РФ дедалі частіше влаштовують заворушення.

Захоплення заручників та бунт у колонії Волгограда негативно вплине на зусилля Кремля в боротьбі з побутовим екстремізмом.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

За даними аналітиків, російські джерела скаржилися на "радикалізацію ув'язнених у російських колоніях" і стверджували, що ця проблема загострилася з початком повномасштабного вторгнення в Україну, мобілізації ув'язнених для участі в бойових діях в Україні, а також через збільшення потоків раніше засуджених мігрантів із Центральної Азії до росії. Так звані російські "військкори" закликала владу вирішити цю проблему.

ISW зауважив, що це вже не вперше в рф спалахує бунт у колонії. До прикладу, раніше шість ув'язнених, пов'язаних із "Ісламською державою", у слідчому ізоляторі в Ростові-на-Дону аналогічним чином взяли в заручники двох співробітників СІЗО у червні 2024 року.

"ISW продовжує оцінювати, що кремль намагався показати, що він бореться з побутовим екстремізмом після нападу на "Крокус Сіті Холл", але кризи із захопленням заручників у в'язницях підривають ці зусилля кремля", – зазначили фахівці.