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ISW проаналізував, чому Китай в'ївся на Саміт миру

14 червня 2024, 10:53
ISW проаналізував, чому Китай в'ївся на Саміт миру
За словами одного з дипломатичних джерел, КНР повідомила державам, що розвиваються, що Глобальний мирний саміт продовжить війну в Україні.

Пекін за допомогою дипломатичних каналів намагається переконати інші країни не підтримувати Саміт миру у Швейцарії, запланований на 15-16 червня.

Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).

Як зазначається, 13 червня агентство Reuters повідомило, що 10 дипломатів із неназваних країн, які наразі перебувають у Пекіні, заявили, що Китай за допомогою зустрічей з іноземними офіційними особами, телефонних дзвінків і повідомлень у месенджері WeChat лобіює запропонований КНР і Бразилією мирний план із шести пунктів. Цей план передбачає проведення мирної конференції за участю України та росії. Журналісти повідомили, що, за словами дипломатів, відкрито майбутній мирний саміт у Швейцарії Китай не критикував, але натомість робить делікатні спроби домогтися певних результатів.

За словами одного з дипломатичних джерел, КНР повідомила державам, що розвиваються, що Глобальний мирний саміт продовжить війну в Україні. Два дипломатичних джерела заявили, що представники Китаю говорили, що багато держав, що розвиваються, згодні з поглядами Пекіна на Саміт миру. Повідомляється, що в травні 2024 року президент рф путін попросив голову КНР Сі Цзіньпіна знехтувати мирною конференцією у Швейцарії.

 

КитайСі Цзіньпінвійна в Україніросія окупантисаміт миру

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