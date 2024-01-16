ISW проаналізував версії росіян щодо знищення літака А-50

Літак-розвідник був знищений "дружнім вогнем" протиповітряної оборони росії.

Повітряні сили ЗСУ збили унікальний російський літак-розвідник А-50 та пошкодили повітряний командний пункт Іл-22М над Азовським морем.

Про основні версії росія, що могло статися з літаками пише у своєму звіті Американський Інститут вивчення війни (ISW).

В російському інформаційному просторі в основному заперечують, що ЗСУ збили літак А-50, та стверджують, що літак-розвідник був знищений "дружнім вогнем" протиповітряної оборони росії.



В ISW зазначають, що літак А-50 використовується для координації дій авіації та, можливо, протиповітряної оборони.

"Твердження про те, що ППО росії його збила, було б катастрофічним провалом з боку російських сил, якби це було правдою", — додають аналітики.

російське джерело, яке спеціалізується на авіації, звинуватило командирів армії рф, які, на його думку, не мають належного досвіду, необхідного для їхніх посад. У звіті ISW зазначають, що нинішній командувач Повітряно-космічних сил росії генерал-полковник Віктор Афзалов має великий досвід роботи в ППО.

За словами експертів, його досвід роботи у сфері протиповітряної оборони мав би бути відповідним для того, щоб війська росії не збивали власні літаки.



Тим часом інше російське джерело стверджує, що у рф створили "качку" про збиття літака силами ППО з ціллю запевнити пілотів, що польоти над Чорним і Азовським морями безпечні, а причиною інциденту була лише людська помилка.

"Незрозуміло, чому російські пілоти мають почуватися комфортніше з думкою про те, що їхні наземні засоби протиповітряної оборони є настільки некомпетентними", — зазначають аналітики ISW.