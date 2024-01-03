ISW проаналізував заяви путіна, що Захід є "ворогом росії"

путін висловив думку, що західні еліти докладають зусиль, щоб роз'єднати росію на п'ять частин, використовуючи Україну.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) проаналізували виступ російського президента путіна, в якому той визначив Захід як "ворога росії" і заявив про ведення рф "екзистенційної війни проти Заходу" в Україні.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

путін відповів на питання російського військовослужбовця про допомогу Заходу Україні під час зустрічі у військовому госпіталі Московської області 1 січня. Він заявив, що проблема полягає не в тому, що Захід підтримує Україну, а в тому, що сам Захід є "ворогом росії".

путін підкреслив, що "Україна сама по собі не є ворогом, але що західні гравці, "які хочуть знищити російську державність" і досягти "стратегічної поразки росії на полі бою", є ворогами росії.

Він висловив думку, що західні еліти докладають зусиль, щоб роз'єднати росію на п'ять частин, використовуючи Україну. Проте він підкреслив, що ситуація на фронтах змінюється, і росія "розбереться із Заходом швидше", ніж Захід зможе розправитися з росією на полях боїв в Україні.

диктатор додав, що проблема не в постачанні західної допомоги Україні, і зазначив, що Україна вже "повністю зруйнована", що від неї "нічого не залишилося", і що вона "існує тільки на подачки".

путін натякнув, що росія веде в Україні екзистенційну війну проти Заходу, і зазначив, що західна риторика останнім часом переорієнтувалася на те, як "швидко закінчити конфлікт".

Аналітики зазначають: це формулювання означає, що путін бачить конфлікт і потенційні переговори між росією і Заходом, а не конфлікт і потенційні переговори між росією і Україною.

Наголос путіна на зміні наративів на Заході може свідчити про те, що він сприйматиме та/або представлятиме будь-яке послаблення підтримки України з боку Заходу і будь-які поразки України на полі бою як перемогу росії в цьому нібито російсько-західному протистоянні.

Те, що путін представляє свою війну в Україні як боротьбу росії проти Заходу, а не України, вказує на те, що він не має наміру вести добросовісні переговори з Україною і ставить інформаційні умови, спрямовані на те, щоб переконати Захід зрадити Україну шляхом переговорів.

"Заява путіна від 1 січня про переговори стосується його наміру вести переговори виключно із Заходом про майбутнє України в російській сфері впливу і лише про відмову Заходу від України", – ідеться у звіті.

Аналітики пишуть, що раніше путін дотримувався подібної лінії, коли висунув два ультиматуми Сполученим Штатам і НАТО в грудні 2021 року, які мали на меті змусити Захід визнати сферу впливу росії у Східній Європі, поступившись суттєвими елементами суверенітету України в ім'я деескалації конфлікту між Заходом і росією, який розпалював путін.

Будь-яка прихильність Заходу до переговорів про майбутнє України в обхід України буде сигналом для росії, що вона може нав'язувати свою волю країнам, які, на її думку, перебувають у сфері її впливу, потенційно включаючи Фінляндію та Молдову, про які російські діячі почали створювати інформаційні умови для майбутніх кампаній.

путін може розширити свої військові цілі в Україні, включивши до них конфронтацію із Заходом, щоб створити умови для постійного нарощування російської армії і виправдати високі жертви на полі бою.

Крім того, його заяви, ймовірно, свідчать про те, що він готує довгострокове виправдання для того, щоб тримати війська мобілізованими і залученими в бойові дії для нібито захисту суверенітету росії проти Заходу.