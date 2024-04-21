ISW прогнозує посилення ракетних атак і погіршення ситуації на фронті

російські військові найближчими днями можуть посилити атаки і спробувати використати "вікно" до прибуття нового пакету військової допомоги США.

Про це йдеться в звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

Ухвалений вчора законо має затвердити Сенат і підписати президент США Джо Байден перед тим, як допомога почне надходити.

Ці вимоги і логістика доставки допомоги США до лінії фронту в Україні, ймовірно, означатимуть, що надана допомога не почне впливати на ситуацію на лінії фронту протягом кількох тижнів.

"Таким чином, ситуація на фронті, ймовірно, продовжить погіршуватися протягом цього часу, особливо якщо російські війська посилять свої атаки, щоб скористатися часовим вікном до прибуття нової допомоги від США", - пишуть ISW.

Там додають, що не виключають, що українські війська можуть зазнати додаткових невдач в найближчі тижні в очікуванні допомоги від США, яка дозволить Україні стабілізувати фронт, але вони, ймовірно, зможуть призупинити нинішній російський наступ за умови швидкого надходження відновленої допомоги від США.

"Загроза оперативно значущого російського прориву в найближчі тижні залишається, хоча українське командування, можливо, матиме більшу свободу дій, беручи на себе короткострокові ризики, пов'язані з вичерпуванням запасів, щоб запобігти цьому, якщо воно буде впевнене в тому, що незабаром надійдуть нові запаси матеріальних засобів", - написано в звіті.

При цьому аналітики припускають, що окупанти, ймовірно, активізують наступальні операції, ракетні удари і удари з безпілотників протягом наступних тижнів, щоб скористатися вікном, що закривається, у зв'язку з українськими матеріально-технічними обмеженнями.

Також російські війська продовжують, а в деяких районах інтенсифікували наступальні операції, ймовірно, щоб скористатися аномально сухими весняними умовами і постійним дефіцитом українських матеріальних засобів до прибуття обіцяної західної допомоги.

Разом з тим експерти ISW вказують, oj російські війська досягли лише тактичних успіхів за останні шість місяців погіршення ситуації в Україні і навряд чи зможуть досягти прориву, який би зруйнував лінію фронту.