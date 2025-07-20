ISW розповів, скільки окупанти в Криму заробили на "націоналізації" українського майна

У липні окупаційна адміністрація продала 25 об’єктів нерухомості, які були "націоналізовані у ворогів Криму та рф"

Окупаційна влада Криму заробила понад $28 млн за перше півріччя 2025 року на "націоналізації" українського майна.

Про це повідомляє аналітичний звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Згідно з повідомленням ISW, очільник так званої Державної ради Криму Володимир Константинов 15 липня заявив, що окупаційна адміністрація продала 25 об’єктів нерухомості, які були "націоналізовані у ворогів Криму та росії". Ці оборудки принесли бюджету півострова близько ₽2,2 млрд – це приблизно $28 млн.

Аналітики наголошують: росія використовує практику вилучення та "націоналізації" як інструмент репресій на окупованих територіях України, цілеспрямовано позбавляючи громадян їхньої власності. За даними ISW, продаж таких об'єктів приносить росії прибуток і фактично стає джерелом фінансування окупаційного режиму.

У звіті також зазначається, що темпи так званої "націоналізації" зростають. Якщо у період з 2022 по 2024 рік до кримського бюджету надійшло ₽4,8 млрд (приблизно $61 млн), то лише за шість місяців 2025 року ця сума вже становить майже половину від попереднього трирічного показника.