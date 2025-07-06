ISW спрогнозували плани окупантів

росіяни спробують окупувати Добропілля

російські загарбники нещодавно просунулися на північний схід від Покровська та можуть спробувати піти далі до Добропілля. Це відбувається в межах зусиль з оточення Покровська й обходу українських фортечних поясів у Донецькій області.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики нагадали, що ще наприкінці червня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що російські війська наступають на "Добропільському напрямку" (на північний захід від Торецька та Покровська), а також що в цьому районі атакують підрозділи російського 68 армійського корпусу (Східного військового округу) та 20 та 150 мотострілецьких дивізій (обидві Восьмої загальновійськової армії).

А геолокаційні відеозаписи, за даними ISW, свідчать про те, що російські війська нещодавно захопили Коптієве та Шевченко Перше та просунулися до південно-східного Разиного (північний схід від Покровська).