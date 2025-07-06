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ISW спрогнозували плани окупантів

06 липня 2025, 11:11
ISW спрогнозували плани окупантів
Фото: з вільного доступу
росіяни спробують окупувати Добропілля

російські загарбники нещодавно просунулися на північний схід від Покровська та можуть спробувати піти далі до Добропілля. Це відбувається в межах зусиль з оточення Покровська й обходу українських фортечних поясів у Донецькій області.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики нагадали, що ще наприкінці червня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що російські війська наступають на "Добропільському напрямку" (на північний захід від Торецька та Покровська), а також що в цьому районі атакують підрозділи російського 68 армійського корпусу (Східного військового округу) та 20 та 150 мотострілецьких дивізій (обидві Восьмої загальновійськової армії).
 
А геолокаційні відеозаписи, за даними ISW, свідчать про те, що російські війська нещодавно захопили Коптієве та Шевченко Перше та просунулися до південно-східного Разиного (північний схід від Покровська).
 
Раніше у ISW зазначали, що російське військове командування може мати намір використати російський виступ між Покровськом і Торецьком, щоб оточити Покровськ з північного сходу та півночі або обійти українську оборону в Костянтинівці з південного заходу та заходу.
 
"Подальше просування росії до Добропілля свідчитиме про те, що російські війська надають тактичного пріоритету просуванню на захід від серії укріплених міст, що формують основу оборонних позицій України та змушують українські війська відступити під тиском оточення, а не проводити лобовий штурм", – йдеться у звіті.

 

війна в Українінаступ рфросія окупанти

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