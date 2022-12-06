ISW: вибухи на авіабазах рф можуть зірвати кампанію ударів по українській інфраструктурі

Вибухи на двох стратегічних аеродромах у росії, що сталися напередодні, можуть зірвати кампанію кремля щодо завдання масованих ракетних ударів по об'єктах інфраструктури та енергомереж України

Вибухи на двох стратегічних аеродромах у росії, що сталися напередодні, можуть зірвати кампанію кремля щодо завдання масованих ракетних ударів по об'єктах інфраструктури та енергомереж України.

Про це повідомляється у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Американські експерти висловлюють думку, що українські сили, ймовірно, завдали ударів по двох російських стратегічних авіабазах "Енгельс-2" і "Дягілево" 5 грудня, завдавши аеродромам незначних пошкоджень і "продемонструвавши здатність України завдавати ударів по російських тилах і, можливо, зірвати кампанію ударів по українській інфраструктурі".

У міністерстві оборони рф, а також низка блогерів повідомили про те, що українські сили використовували БПЛА для завдання ударів по авіабазі "Енгельс-2" у Саратовській області (приблизно за 507 кілометрів від території України) та авіабазі "Дягілєво" в Рязанській області (приблизно за 724 кілометрах від території України).

На обох авіабазах розміщено елементи російського флоту стратегічних бомбардувальників, які росія використала для завдання ударів по Україні протягом усієї війни.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що кремль мав знати, що "якщо щось буде запущено в повітряний простір інших країн, рано чи пізно невідомі літаючі об'єкти повернуться до точки вильоту". Проте українська влада офіційно поки що не взяла на себе відповідальність за удари.

Міноборони росії заявило, що удару було завдано навмисно по російській дальній авіації.

"Українські сили, ймовірно, прагнули зірвати удари рф по критично важливій інфраструктурі України та продемонструвати здатність України завдавати ударів по російських стратегічних об'єктах", - йдеться у матеріалі.

Також в ISW зазначають, що гнів із приводу нездатності військових рф запобігти українським ударам по російських стратегічних авіабазах на відстані понад 450 км від українських позицій переважив похвалу на адресу останнього раунду ударів по Україні в російській спільноті блогерів.

російські "воєнкори" розкритикували російські офіційні особи за те, що вони не передбачали і не запобігли удари безпілотників по авіабазах "Енгельс-2" та "Дягілево" 5 грудня. Деякі з них наголошували на тому, що російські військові не захищали авіабази належним чином, попри те, що "знали, що вони були явними цілями для українських ударів".

Декілька відомих російських блогерів стверджували, що українські диверсійно-розвідувальні групи повинні були завдати удару по авіабазі "Енгельс-2" з території росії, стверджуючи, що або українські ДРГ діють на території рф, або якщо БПЛА були запущені з території України - що москва перебуває під загрозою з української території.