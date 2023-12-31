Жителі росії не можуть розрахуватися безготівкою у закладах, що користуються платіжними терміналами.

Українська ІТ Армія зупинила роботу російських платіжних терміналів.

Про це повідомили у Мінцифри.

"Найбільший виробник онлайн-кас Евотор не працює з учора. Тому спроба росіян безготівково розрахуватися за новорічні подарунки обертається поразкою", – йдеться у повідомленні.

Як повідомили у міністерстві, новорічний "праймтайм" у росії став справжнім колапсом, адже росіяни не можуть платити карткою на касах магазинів, кафе, перукарень чи будь-яких інших бізнесів, що користуються платіжними терміналами.

Цей збій може завдати серйозних збитків економіці агресора.