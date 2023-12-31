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ІТ Армія зупинила роботу російських платіжних терміналів

31 грудня 2023, 19:21
ІТ Армія зупинила роботу російських платіжних терміналів
Фото: Ukrinform
Жителі росії не можуть розрахуватися безготівкою у закладах, що користуються платіжними терміналами.

Українська ІТ Армія зупинила роботу російських платіжних терміналів. 

Про це повідомили у Мінцифри.

"Найбільший виробник онлайн-кас Евотор не працює з учора. Тому спроба росіян безготівково розрахуватися за новорічні подарунки обертається поразкою",  – йдеться у повідомленні.

Як повідомили у міністерстві, новорічний "праймтайм" у росії став справжнім колапсом, адже росіяни не можуть платити карткою на касах магазинів, кафе, перукарень чи будь-яких інших бізнесів, що користуються платіжними терміналами. 

Цей збій може завдати серйозних збитків економіці агресора.

війна в Україніросія окупантихакерибезготівкові розрахунки

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