ЗДОРОВ'Я НОВИНИЗа даними агенства BNO News, у італійця, який нещодавно повернувся з п'ятиденного візиту до Іспанії, одночасно діагностували віспу мавп, COVID-19 і ВІЛ.
У 36-річного чоловіка була лихоманка, біль у горлі, втома та головний біль, серед іншого, після повернення до Італії. Спочатку у нього був позитивний результат на COVID-19, а після цього у нього з'явилися висипи і пухирі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Італієць одночасно заразився COVID-19, мавпячою віспою та ВІЛ після візиту до Іспанії
Фото: warnet.ws
Про це повідомляє УНН.
У 36-річного чоловіка була лихоманка, біль у горлі, втома та головний біль, серед іншого, після повернення до Італії. Спочатку у нього був позитивний результат на COVID-19, а після цього у нього з'явилися висипи і пухирі.
Потім він вирушив до лікарні, щоб пройти курс лікування, де він здав позитивний результат на віспу мавп, ВІЛ та COVID-19 у кількох тестах.
За тиждень чоловіка виписали з лікарні після одужання від коронавірусної інфекції та віспи мавп.
Чиновники з Університету Катанії заявили про випадок із чоловіком, що він показує, як ці хвороби можуть перетинатися.
ВООЗ також попереджала раніше, що віспа мавп продовжує поширюватися, і країни мають бути готові до цього.
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24 08 2022 21:38 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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