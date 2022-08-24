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Італієць одночасно заразився COVID-19, мавпячою віспою та ВІЛ після візиту до Іспанії

За даними агенства BNO News, у італійця, який нещодавно повернувся з п'ятиденного візиту до Іспанії, одночасно діагностували віспу мавп, COVID-19 і ВІЛ.
Італієць одночасно заразився COVID-19, мавпячою віспою та ВІЛ після візиту до Іспанії Фото: warnet.ws
Про це повідомляє УНН.

У 36-річного чоловіка була лихоманка, біль у горлі, втома та головний біль, серед іншого, після повернення до Італії. Спочатку у нього був позитивний результат на COVID-19, а після цього у нього з'явилися висипи і пухирі.
 
Потім він вирушив до лікарні, щоб пройти курс лікування, де він здав позитивний результат на віспу мавп, ВІЛ та COVID-19 у кількох тестах.
 
За тиждень чоловіка виписали з лікарні після одужання від коронавірусної інфекції та віспи мавп.
 
Чиновники з Університету Катанії заявили про випадок із чоловіком, що він показує, як ці хвороби можуть перетинатися.
 
ВООЗ також попереджала раніше, що віспа мавп продовжує поширюватися, і країни мають бути готові до цього.
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24 08 2022 21:38
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