Італієць одночасно заразився COVID-19, мавпячою віспою та ВІЛ після візиту до Іспанії

За даними агенства BNO News, у італійця, який нещодавно повернувся з п'ятиденного візиту до Іспанії, одночасно діагностували віспу мавп, COVID-19 і ВІЛ.



У 36-річного чоловіка була лихоманка, біль у горлі, втома та головний біль, серед іншого, після повернення до Італії. Спочатку у нього був позитивний результат на COVID-19, а після цього у нього з'явилися висипи і пухирі.

Потім він вирушив до лікарні, щоб пройти курс лікування, де він здав позитивний результат на віспу мавп, ВІЛ та COVID-19 у кількох тестах.

За тиждень чоловіка виписали з лікарні після одужання від коронавірусної інфекції та віспи мавп.

Чиновники з Університету Катанії заявили про випадок із чоловіком, що він показує, як ці хвороби можуть перетинатися.

ВООЗ також попереджала раніше, що віспа мавп продовжує поширюватися, і країни мають бути готові до цього.