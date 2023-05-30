Італія анонсує 7-ий пакет військової допомоги Україні

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто сьогодні заявив, що Італія готує новий черговий пакет військової допомоги для України.

Про це пише Il Messaggero.

Міністр оборони обговорив питання військової допомоги Україні під час слухань у парламентському комітеті з питань контролю за спецслужбами.

Проте зміст виступу міністра і яку саме зброю Київ може отримати від Рима – засекречено.

До нового пакету військової допомоги Україні – вже 7-го, може увійти зенітний ракетний комплекс наземного базування SAMP/T та інші системи протиповітряної оборони.