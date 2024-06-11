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Італія анонсувала новий пакет допомоги, куди увійдуть ППО SAMP/T

11 червня 2024, 17:21
Італія анонсувала новий пакет допомоги, куди увійдуть ППО SAMP/T
Фото: instpres.univ.kiev.ua
Уряд Італія надасть Києву два пакети допомоги.

В одному передбачається постачання озброєнь, у тому числі системи протиповітряної оборони SAMP/T, а другий пакет для інфраструктури, залізниці, охорони здоров'я, агропродовольчого сектору, гуманітарного сектору, а також із розмінування.

Про це під час Конференції з відновлення України в Берліні анонсував міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні.

"І тому я хочу повідомити вам, що Італія готова відправити новий військовий пакет із SAMP/T для протиповітряної оборони України", - заявив Таяні.

Він погодився з думкою, що першочергова стратегія відновлення України - це захист інфраструктури та будівель за допомогою системи ППО.

Міністра додав, що його країна готова надавати Україні не лише військову допомогу, а й підтримку в інших галузях.

"Є і друга новина. Новий пакет на 140 мільйонів євро для заходів щодо інфраструктури, залізниці, охорони здоров'я, агропродовольчого сектору, гуманітарного сектору, а також із розмінування. Це нове, останнє рішення італійського уряду", - сказав глава МЗС Італії. 

Сьогодні також Шольц анонсував постачання в Україну нових засобів ППО, зокрема однієї Patriot.

 

Італіяпідтримка України

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