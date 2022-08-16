Італія дала 200 млн євро на зарплату українських вчителів

Кошти надаються за нульовою процентною ставкою на 15 років (з урахуванням пільгового періоду відстрочення погашення кредиту — 7,5 років)

Україна отримала 200 млн євро пільгового кредиту від Італійської Республіки.

Про це повідомляє пресслужба міністерства фінансів.

Згідно з умовами кредитного договору, кошти надаються за нульовою процентною ставкою на 15 років (з урахуванням пільгового періоду відстрочення погашення кредиту — 7,5 років).

Отримані кошти будуть направлені на забезпечення видатків на заробітну плату педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти.

Нагадаємо, що кредитний договір було підписано 5 серпня між Україною в особі міністра фінансів України як позичальником і урядом Італійської Республіки в особі міністра економіки та фінансів як кредитором.