ПОЛІТИКА НОВИНИКошти надаються за нульовою процентною ставкою на 15 років (з урахуванням пільгового періоду відстрочення погашення кредиту — 7,5 років)Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Італія дала 200 млн євро на зарплату українських вчителів
Фото: instpres.univ.kiev.ua
Україна отримала 200 млн євро пільгового кредиту від Італійської Республіки.
Про це повідомляє пресслужба міністерства фінансів.
Згідно з умовами кредитного договору, кошти надаються за нульовою процентною ставкою на 15 років (з урахуванням пільгового періоду відстрочення погашення кредиту — 7,5 років).
Отримані кошти будуть направлені на забезпечення видатків на заробітну плату педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти.
Нагадаємо, що кредитний договір було підписано 5 серпня між Україною в особі міністра фінансів України як позичальником і урядом Італійської Республіки в особі міністра економіки та фінансів як кредитором.
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16 08 2022 12:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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