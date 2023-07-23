Італія допоможе з відновленням Спасо-Преображенського собору в Одесі

Так, голова Ради міністрів Італії Джорджа Мелоні зазначила, що окупанти нищать європейську цивілізацію, її священні символи.

Італія буде в авангарді реконструкції Одеси після російських обстрілів. Зокрема, італійський уряд готовий долучитися до відбудови Спасо-Преображенського собору собору.

Про це повідомляє посольствоІталії в Україні.

Так, голова Ради міністрів Італії Джорджа Мелоні зазначила, що окупанти нищать європейську цивілізацію, її священні символи.

"Вільний народ не дозволить себе залякати, варварство не переможе. Італія,з її унікальним у світі досвідом в реєстраційній галузі, готова долучитися до відбудови собору та інших скарбів культурної спадщини України", - додала вона.

Своєю чергою міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні зазначив, що знищення частини Спасо-Преображенського собору "мерзенний вчинок".

"Італія, підтримавши Одесу при занесенні її до списку культурної спадщини ЮНЕСКО, буде однією з перших, хто відбудовуватиме місто", - додав він.