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Італія готова підтримати санкції проти російського СПГ– ЗМІ

28 квітня 2024, 18:21
Італія готова підтримати санкції проти російського СПГ– ЗМІ
Фото: instpres.univ.kiev.ua
Країна відмовилась від російського природного газу і не матиме жодних проблем із запропонованим пакетом обмежень щодо скрапленого природного газу, який розглядає Єврокомісія.

В уряді Італії заявили, що країна відмовилась від російського природного газу і не матиме жодних проблем із запропонованим пакетом санкцій ЄС щодо скрапленого природного газу (СПГ), який розглядає Єврокомісія.

Про це заявив міністр енергетики Італії Джильберто Пікетто-Фратін, якого цитує Politico.

На момент повномасштабного вторгнення рф в Україну Італія була однією з найбільш залежних від російського газу країн. Але вона виявилася напрочуд швидкою і гнучкою в диверсифікації поставок, побудувавши трубопровід з Алжиру і збільшивши можливості імпорту СПГ.

За офіційними даними, минулого року поставки з росії становили менше 5% від загального обсягу імпорту газу в Італії, порівняно з 43% у 2020 році.

"Італія зараз перебуває в такому стані, що може навіть повністю обійтися без російського газу", - зазначив міністр.

Він також додав, що Італія має достатні запаси газу, "щоб бути спокійними". Тому наразі немає причин виступати проти  запровадження нових санкцій - щодо російського СПГ.

Італіявійна в Україніросія окупантискраплений газ

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