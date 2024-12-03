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Італія готує новий пакет військової допомоги Україні – Reuters

03 грудня 2024, 21:33
Італія готує новий пакет військової допомоги Україні – Reuters
Фото: РИА Новости / Александр Вильф
Для відправлення зброї Україні італійському уряду потрібен дозвіл парламенту

Італія готує новий пакет військової допомоги для України. Ймовірно, він буде схвалений до кінця 2024 року.

Про це повідомляє Reuters.

Від початку повномасштабного вторгнення росії Італія передала дев'ять пакетів військової допомоги Україні, до яких, зокрема, увійшли дві системи ППО Samp/T.
 
За інформацією джерел агентства, італійський уряд, імовірно, схвалить 10-й пакет до кінця грудня 2024 року. Однак співрозмовники Reuters відмовилися надати подробиці. Інформація щодо відправлення зброї засекречена.
 
Зазначається, що для відправлення зброї в Україну уряду Італії потрібен дозвіл парламенту, який діє до кінця 2024 року.
війна

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