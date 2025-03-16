Італія готує план суміщення автомобільного та оборонного секторів – Reuters

Співпраця між галузями відкриє можливості для зростання компонентів і механічної обробки.

Міністр підприємств і виробництва Італії Адольфо Урсо заявив, що Рим готує промисловий план, спрямований на зміцнення зв’язків між автомобільною, оборонною та аерокосмічною галузями країни.

План представлять вже червні, повідомляє агенція Reuters.

Урсо оголосив, що співпраця між зазначеними галузями відкриє можливості для зростання компонентів і механічної обробки, оскільки виробництво автомобілів в Італії скорочується.

Італійські оборонні компанії впевнені, що вони зможуть наростити виробництво, але попереджують, що терміни поставок можуть розтягнутися на роки і будуть залежати від державної підтримки у вигляді видатків та нових контрактів.

Компанія Rheinmetall створила спільне підприємство з італійською компанією Leonardo із виробництва військових бойових машин.

За словами Урсо, це відповідає політиці Італії про створення європейських лідерів із виробничою базою в Італії.

Італійський міністр повідомив про зусилля, спрямовані на розвиток внутрішнього супутникового сервісу. За його словами, Національне космічне агентство Італії наближається до завершення техніко-економічного обґрунтування створення низькоорбітальних супутників, які також забезпечать національну безпеку».

План Італії з’явився через європейські дискусії про збільшення оборонних витрат і потенційного спільного військового фінансування.

Нагадаємо, що на тлі війні рф в Україні Rheinmetall очікує 40% зростання на тлі європейського буму.