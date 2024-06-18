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Італія незабаром має передати Україні ракети Storm Shadow

18 червня 2024, 13:53
Італія незабаром має передати Україні ракети Storm Shadow
Storm Shadow можуть ввійти в новий пакет допомоги від Італії.
Італія може передати Україні далекобійні ракети Storm Shadow у черговому пакеті військової допомоги.
 
Про це повідомляє Fatto Quotidiano.
 
Як зазначають джерела видання, дев'ятий пакет озброєнь для України, який міністр оборони Гвідо Крозетто представить парламенту до кінця місяця, міститиме не лише систему ППО Samp-T, а й партію ракет великої дальності Storm Shadow, здатних потенційно потрапити на російську землю.
 
На озброєння ракети Storm Shadow прийняли відносно нещодавно – 2002 року. Проте, відтоді ці ракети вже неодноразово використовувалися в операціях Королівських повітряних сил, зокрема в Іраку, Лівії та проти бойовиків "Ісламської держави" у Сирії. Британська авіація для ударів по бункерах лівійського диктатора Муаммара Каддафі в Сірті у 2011 році успішно використала саме цей вид ракет.
 
Storm Shadow – це крилата ракета великої дальності, спільно розроблена Великою Британією та Францією, яка зазвичай запускається з повітря. З дальністю стрілянини понад 250 км це трохи менше від дальності американських армійських тактичних ракетних систем класу "земля-земля" або Atacms, про які Україна давно просила
росія окупантиStorm Shadowвійна в УкраїніІталія

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