Італія і Мальта відмовляються прийняти корабель з 64 врятованими мігрантами
Відмова урядів прийняти корабель створює основу для нового середземноморського протистояння, яке може бути вирішене лише в тому випадку, якщо європейські уряди погодиться прийняти шукачів притулку, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.
Карлотта Вайбль, прес-секретар німецької гуманітарної організації Sea-Eye, заявила, що корабель знаходився біля італійського острова Лампедуза в четвер.
"Ми ще не знаємо, де можна висадитися. Мальта каже, що ми не можемо увійти до їхніх вод, і ми навряд чи отримаємо дозвіл від Італії" – сказала Вайбль.
Корабель Sea-Eye врятував мігрантів у середу біля берегів Лівії.
Врятовані 64 особи включають п'ять дітей та немовля. За словами Вайбль, корабель занадто малий для такої кількості людей, які змушені спати на палубі, особливо на тлі повідомлень про наближення шторму.
Міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні заявив у середу, що Італія не прийме мігрантів і що німецький корабель повинен "іти в Гамбург".
"Це три-чотири тижні. Ми не маємо їжі та води, тому про це не може бути й мови" – сказала Вайбль
Подібні протистояння, пов'язані з рятувальними кораблями, які сподівалися досягти Італії та Мальти, в останні місяці, вирішувалися тільки коли інші члени ЄС погоджувалися прийняти мігрантів.
Нагадаємо, що в серпні проти голови МВС Італії Маттео Сальвіні розпочали розслідування через мігрантів, яких уряд понад тиждень відмовлявся пустити в країну.
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