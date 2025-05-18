Італія має більше долучатися до врегулювання війни рф проти України – Мерц
18 травня 2025, 15:47
Wikipedia
Італія є "незамінним стратегічним партнером".
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що Італія повинна відігравати більшу роль у зусиллях щодо врегулювання війни рф проти України.
Про це пише DW з посиланням на заяву канцлера.
Відповідну думку Фрідріх Мерц сказав після зустрічі з італійською прем'єркою Джорджею Мелоні у Римі.
"Ми погодилися, що Італія тут повинна відігравати певну роль", — сказав він і заявив, що найближчими днями проведе переговори з іншими європейськими партнерами.
"Ми не повинні дозволити розділити себе в Європейському Союзі. Тут немає членів першого або другого сорту", – додав канцлер.
Мерц наголосив, що Італія є "незамінним стратегічним партнером".