Італія має більше долучатися до врегулювання війни рф проти України – Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що Італія повинна відігравати більшу роль у зусиллях щодо врегулювання війни рф проти України.

Відповідну думку Фрідріх Мерц сказав після зустрічі з італійською прем'єркою Джорджею Мелоні у Римі.

"Ми погодилися, що Італія тут повинна відігравати певну роль", — сказав він і заявив, що найближчими днями проведе переговори з іншими європейськими партнерами.

"Ми не повинні дозволити розділити себе в Європейському Союзі. Тут немає членів першого або другого сорту", – додав канцлер.

Мерц наголосив, що Італія є "незамінним стратегічним партнером".