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Італія може відправити в Україну ще одну систему ППО SAMP/T

03 червня 2024, 21:33
Італія може відправити в Україну ще одну систему ППО SAMP/T
Фото: instpres.univ.kiev.ua
Система протиповітряної оборони, ймовірно, буде частиною дев'ятого пакету допомоги Україні, який може бути схвалений найближчим часом.

Італія, ймовірно, надішле Україні другу систему протиповітряної оборони SAMP/T.

 Про це із посиланням на власне джерело повідомляє Reuters.

Зазначається, що передача системи може бути відповіддю на прохання Києва про більшу допомогу для захисту від російських ракетних атак. Джерело агентства на умовах анонімності підтвердило, що Італія готується відправити систему SAMP/T, яка дислокується в Кувейті, але незабаром має повернутися до країни. Однак він не назвав часових рамок.

Відколи росія вторглася в Україну в лютому 2022 року, Італія схвалила вісім пакетів підтримки. Система протиповітряної оборони, ймовірно, буде частиною дев'ятого пакету, який може бути схвалений найближчим часом, додало джерело.

Система SAMP/T, також відома як MAMBA, є франко-італійською батареєю, яка може відстежувати десятки цілей і перехоплювати 10 одночасно. До того ж, це єдина система європейського виробництва, здатна перехоплювати балістичні ракети, наголошує агентство.

Відомо, що Рим і Париж спільно поставили Україні першу систему в 2023 році, але в останні місяці Київ неодноразово закликав партнерів надати більше допомоги в галузі протиповітряної оборони, оскільки країна стикається зі зростаючим шквалом російських атак на міста та енергетичну інфраструктуру.

 

війна в Україніросія окупантиІталіяпідтримка України

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