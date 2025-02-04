Італія надасть €2 млн на підтримку децентралізованої енергетичної системи в Україні
Італія виділить 2 млн євро для реалізації проєкту із підтримки децентралізованої енергетичної системи в Україні. Відповідну угоду підписав із Програмою ООН з довкілля (ЮНЕП) посол Італії в Україні Карло Формоза.
Про це передає "Інтерфакс-Україна".
"Проєкт передбачає детальний аналіз можливостей для інтеграції відновлюваних джерел енергії в енергосистему України, зосереджуючись на оцінці сонячного фотоелектричного потенціалу та на можливості розвитку мікромереж для зміцнення енергетичної автономії міст. Будуть досліджені передові технологічні інструменти для підвищення енергоефективності та зменшення споживання з метою створення моделі більш стійкого енергетичного планування міст", - пояснив посол.