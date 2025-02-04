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Італія надасть €2 млн на підтримку децентралізованої енергетичної системи в Україні

04 лютого 2025, 17:11
Італія надасть €2 млн на підтримку децентралізованої енергетичної системи в Україні
Фото: instpres.univ.kiev.ua

Італія виділить 2 млн євро для реалізації проєкту із підтримки децентралізованої енергетичної системи в Україні. Відповідну угоду підписав із Програмою ООН з довкілля (ЮНЕП) посол Італії в Україні Карло Формоза.

Про це передає "Інтерфакс-Україна".

"Проєкт передбачає детальний аналіз можливостей для інтеграції відновлюваних джерел енергії в енергосистему України, зосереджуючись на оцінці сонячного фотоелектричного потенціалу та на можливості розвитку мікромереж для зміцнення енергетичної автономії міст. Будуть досліджені передові технологічні інструменти для підвищення енергоефективності та зменшення споживання з метою створення моделі більш стійкого енергетичного планування міст", - пояснив посол.

Одним із ключових аспектів проєкту є навчання і передання технологій із залученням італійських та українських експертів.
 
Також програма підтримає український уряд у розробці довгострокової політики для енергетичного переходу та залучення інвестицій у сектор відновлюваної енергетики, зазначив Формоза.
 
Загалом Італія виділила на підтримку відновлення та енергетичної безпеки в Україні 125 мільйонів євро.
енергетикивійна в Україніросія окупанти

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