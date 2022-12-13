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ПОЛІТИКА

Італія надаватиме Україні зброю аж до початку мирних переговорів

13 грудня 2022, 17:22
Італія надаватиме Україні зброю аж до початку мирних переговорів
Фото: instpres.univ.kiev.ua
Уряд Італії схвалив п'ять постачань зброї в Україну, деталі постачання є державною таємницею

Італія постачатиме зброю Україні до того часу, поки не почнуться мирні переговори з Росією, заявив міністр оборони Італії Гвідо Крозетто, виступаючи у Сенаті, повідомляє "Європейська правда".

Раніше прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні неодноразово обіцяла продовжувати надавати підтримку Україні, незважаючи на тертя всередині її правої коаліції та розділення громадської думки щодо постачання зброї.

"Я усвідомлюю, що військова допомога рано чи пізно має закінчитися, і закінчиться вона тоді, коли розпочнуться мирні переговори, на які ми всі сподіваємося", - сказав міністр Крозетто.

"Безперечно, ми всі хочемо миру, але цієї мети не можна досягти без надання допомоги країні, яка зіткнулася з односторонньою агресією з порушенням міжнародного права", - додав він.

Раніше цього місяця уряд Італії прийняв ухвалу, що дозволяє продовжувати постачати Україні зброю протягом усього наступного року, не запитуючи офіційного схвалення парламенту на кожну окрему поставку.

Уряд Італії схвалив п'ять постачань зброї в Україну, деталі постачання є державною таємницею.


ІталіязброяУкраїнавійна в Україні

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