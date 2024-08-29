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ПОЛІТИКА

Італія не дозволятиме Україні завдавати ударів переданою зброєю по території росії

29 серпня 2024, 19:55
Італія не дозволятиме Україні завдавати ударів переданою зброєю по території росії
Фото: instpres.univ.kiev.ua
Італія не перебуває у стані війни з росією, НАТО не перебуває у стані війни з росією - глава МЗС Італії

Італія й надалі не дозволить Україні використовувати зброю, відправлену з Італії, для завдання ударів по території росії.

Про це перед зустріччю очільників МЗС Євросоюзу заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, повідомляє Corriere Della Sera.

Він зазначив, що кожна країна вирішує особисто, чи дозволяти Україні атакувати росію переданою зброєю.

За словами Таяні, Італія надала в основному оборонну зброю. Зокрема, зараз вона має намір передати систему ППО SAMP/T, яка "не може бути використана на російській території".

"Ми повторюємо, що ми не перебуваємо у стані війни з росією, НАТО не перебуває у стані війни з росією, тому для Італії позиція залишається такою: використовувати нашу зброю на українській території. А інші країни будуть вирішувати, як вони вважають за потрібне", - заявив глава МЗС.

Нагадаємо, зараз одним з актуальних для України питань є дозвіл на удари по території росії західною зброєю. Поки що в цьому українських воїнів сильно обмежують.

Зокрема, США дозволяють ЗСУ використовувати американську зброю лише для обстрілів прикордонних територій для самозахисту. При цьому далекобійні удари по рф заборонені.

Італіяудари по рфвійна в Україні

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