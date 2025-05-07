Італія оголосила про збільшення оборонного бюджету

На сьогоднішній день Італія виділяє лише 1,5% ВВП на оборонний сектор.

Прем'єр-міністр Джорджія Мелоні заявила, що Італія планує збільшити витрати на оборону, щоб досягти мети НАТО у 2% валового внутрішнього продукту (ВВП) вже до кінця 2025 року.

Про це повідомляє Bloоmberg.

Вона підкреслила, що це рішення є відповіддю на зростаючі геополітичні загрози, зокрема війну росії проти України, а також на тиск з боку США, які вимагали від союзників НАТО активізувати військові витрати.

На сьогоднішній день Італія виділяє лише 1,5% ВВП на оборонний сектор, що значно відстає від більшості країн Альянсу.

Проте, відповідно до заяви Мелоні, мета досягнення 2% буде реалізована шляхом збільшення безпосередніх витрат на оборону, а також перекласифікації частини інших витрат на оборонні.

Це рішення стало відповіддю на критику з боку США, зокрема президента Дональда Трампа, який виступав за збільшення військових витрат до 5% ВВП серед союзників.

Попри те, що для Італії збільшення витрат на оборону є непростим завданням через високий рівень боргу, прем'єр-міністр запевнила, що ці зміни не порушать стабільність державних фінансів.

Міністр фінансів Джанкарло Джорджетті також підтвердив, що додаткові витрати не приведуть до порушення бюджетного балансу країни.

На саміті НАТО члени ЄС, хотіли підвищити поточний цільовий показник витрат на оборону з 2% ВВП, що встановить новий стандарт для держав-членів.

Глава Європейської ради Антоніу Кошта повідомив, що Європейський Союз обговорить ці питання на неформальній зустрічі лідерів ЄС вже наступного понеділка. Цей крок може стати важливим етапом на шляху до зміни оборонної стратегії, оскільки США вже неодноразово закликали до збільшення витрат на оборону до 5%, чого наразі не досягає жодна з країн НАТО.

Після вторгнення росії в Україну витрати на оборону країн ЄС, які входять до НАТО, збільшились на 30%, досягнувши цільових 2% від ВВП.