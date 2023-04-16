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Італія передала Україні близько 30 гаубиць M109L

16 квітня 2023, 18:25
Італія передала Україні близько 30 гаубиць M109L
Фото: з вільного доступу
Потяг із ними пройшов у суботу через вокзал північного міста Удіне.

Італія передала Україні близько 30 самохідних артилерійських установок (САУ) M109L.

Про це повідомляє La Repiblica.

"Серед вже присутніх на фронті та взятих назад в Удіне налічується не менше тридцяти гусеничних гаубиць", - йдеться у статті у неділю, 16 квітня.

За деякими джерелами, як наголошується в матеріалі, Києву "вже передано або буде передано близько шістдесяти машин".

Зазначимо, ці САУ,-  це броньовані гусеничні машини зі 155-мм калібром, які працюють на "натовських" боєприпасах. Італія раніше виробила сотні таких гаубиць, але з початку 2000-х їх було знято з виробництва.

 

 

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