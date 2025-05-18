Італія передасть Україні 400 списаних БТР
18 травня 2025, 20:15
Фото: npu.gov.ua
Ймовірно, буде передано італійську версію гусеничних бронетранспортерів типу M113 - VCC-2 Camilino.
До 11-го оборонного пакету, яке Італія підготувала для України, увійдуть чотири сотні гусеничних бронетраснпортерів VCC-2 Camilino. Експерти Defence Express проаналізували, у якому стані буде ця техніка та чи Сили оборони України мають досвід її експлуатації.
Про це повідомляє видання Il Messaggero та Defense Express.
Як зауважило видання, VCC-2 Camilino - це італійська модернізація М113А1, яка отримала додатковий бронезахист по боках, відкриту башту тощо.
"У відкритих джерелах можна знайти інформацію, що загалом для італійського війська могло бути модернізовано до 1200 БТР M113 до версії VCC-2 Camilino, причому машини вже якийсь час не перебувають на озброєнні італійського війська - остання десятка машин відправилась "на пенсію" ще чотири роки тому", - йдеться у матеріалі.
Тому, вважають експерти, навряд чи усі 400 машин, які Італія нам передасть, будуть у боєздатному стані: ймовірно, якась частина піде на запчастини, ще якась потребуватиме капітального ремонту тощо.
Аналітики зауважили, що Сили оборони України вже мають досвід експлуатації саме VCC-2 Camilino, які "засвітилися" у 2024 році на озброєнні Національної поліції. Кажуть, загалом у ЗСУ станом на сьогодні на озброєнні сотні бронетранспортерів типу M113 різних модифікацій.
У Defence Express вважають, що Італія фактично передає нам всі VCC-2 Camilino, які залишалися у неї на зберіганні. Вони посилаються на новину за 2022 рік, що Італія нібито порізала на метал близько 722 БТР VCC-2, які були зняті з озброєння і виручила за них близько 3 млн євро.
"Тому у залишку після цього в країні на зберіганні залишалося близько 478 машин, якщо брати верхній показник у 1200. Тож виходить, що Італія фактично передає нам всі VCC-2 Camilino, які залишалися у неї на зберіганні", - повідомили військові аналітики.