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Італія передасть Україні батареї ЗРК SAMP/T

13 січня 2023, 20:54
Італія передасть Україні батареї ЗРК SAMP/T
джерело espreso
Уряд Італії ухвалив рішення про передачу Україні батареї зенітно-ракетного комплексу SAMP/T, яка здатна збивати, у тому числі, балістичні ракети.

Про це повідомляє RID.

За даними видання, "зелене світло" було дано за останні 2-3 дні за вказівкою самої прем'єр-міністерки Джорджії Мелоні.

Близько двох тижнів тому питання постачання батареї ЗРК залишалося відкритим через небажання як оборонного відомства, так і військових – враховуючи, що на озброєнні Італії знаходиться лише п'ять батарей SAMP/T, і одна з них розгорнута в Кувейті у рамках операції INHERENT. RESOLVE – і деяких політиків в урядовій більшості.

Видання повідомляє, що прискорити рішення про передачу Україні батареї допоміг "сильний тиск з боку Вашингтона".

"Схема, за якою має бути передана батарея, дуже складна, і в даний час деталі конфіденційні. За чутками, батарея складатиметься з "шматочків" італійської системи та "шматочків" французької системи", – йдеться у матеріалі.

Батарея ЗРК SAMP/T заснована на перехоплювачі ASTER 30 Block 1 та є ефективною системою переважно проти крилатих і протирадіолокаційних ракет, великих безпілотників, а також має обмежений антибалістичний потенціал (проти ракет малої дальності).

Раніше повідомлялось, що Азербайджан передав Україні нову партію допомоги для енергетичної сфери.

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