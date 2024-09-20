Італія підтримує участь рф та Китаю в саміті миру

Глава МЗС Італії на прес-конференції наголосив, що його країна "не воює з росією", водночас виступив на підтримку мирного саміту щодо України за участю всіх сторін.

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні вважає, що росія і Китай мають узяти участь в українському мирному саміті, однак за певної умови.

Глава МЗС Італії на прес-конференції наголосив, що його країна "не воює з росією", водночас виступив на підтримку мирного саміту щодо України за участю всіх сторін.

"Я за мирну конференцію, в якій, як сказав сам Зеленський, мають брати участь російська федерація, а також Китайська Народна Республіка", - заявив він.