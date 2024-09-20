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Італія підтримує участь рф та Китаю в саміті миру

20 вересня 2024, 11:11
Італія підтримує участь рф та Китаю в саміті миру
Фото: instpres.univ.kiev.ua
Глава МЗС Італії на прес-конференції наголосив, що його країна "не воює з росією", водночас виступив на підтримку мирного саміту щодо України за участю всіх сторін.
Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні вважає, що росія і Китай мають узяти участь в українському мирному саміті, однак за певної умови.
 
Про це пише RAI.
 
Глава МЗС Італії на прес-конференції наголосив, що його країна "не воює з росією", водночас виступив на підтримку мирного саміту щодо України за участю всіх сторін.
 
"Я за мирну конференцію, в якій, як сказав сам Зеленський, мають брати участь російська федерація, а також Китайська Народна Республіка", - заявив він.
 
Водночас Таяні наголосив, що росія не повинна приходити на саміт із "готовим рішенням" про капітуляцію України.
 
"Я вважаю, що росія повинна з'явитися на конференції не з рішенням - капітуляція чи поразка України - тому що інакше це не було б мирною угодою", - сказав він.

 

Італіявійна в Українімирний планросія окупанти

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