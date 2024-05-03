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Італія планує схвалити новий пакет допомоги Україні із ППО SAMP/T

03 травня 2024, 13:53
Італія планує схвалити новий пакет допомоги Україні із ППО SAMP/T
Фото: instpres.univ.kiev.ua
Цю систему Італія напередодні відкликала із Словаччини.

Уряд Італії збирається затвердити пакет військової допомоги для України до саміту G7 13 червня. 

Про це пише італійська газета La Republica.

Уряд на чолі з Джорджією Мелоні вирішив схвалити дев’ятий міжміністерський указ про військову допомогу Україні, який передбачатиме постачання системи ППО SAMP/T.

Італія має п’ять таких систем. Рим хоче передати Україні систему, яку позичав Словаччині. Ще частину систем використають для захисту місця проведення саміту G7.

Крім того, до пакету допомоги увійде постачання артилерії. 

Проти схвалення пакету допомоги виступає "Ліга" Маттео Сальвіні. Втім, пакет має набрати достатню кількість голосів на свою підтримку у парламенті.

 

ІталіяППОвійна в Україніросія окупанти

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