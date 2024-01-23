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Італія планує використати головування в G7 для посилення підтримки України – Reutets

23 січня 2024, 16:47
Італія планує використати головування в G7 для посилення підтримки України – Reutets
Італія використає головування в G7 цього року, щоб змінити наратив про те, що росія перемагає в Україні, а Захід втомився від війни.

Про це агентству Reuters повідомило анонімне джерело, знайоме з планами Італії щодо G7.

Італія головуватиме в G7, куди входять США, Японія, Німеччина, Британія, Франція і Канада, протягом цього року. 

Саміт лідерів "Групи семи" відбудеться в червні.

Джерело розказало, що основними питаннями на порядку денному лідерів будуть конфлікт на Близькому Сході, продовольча безпека, зміна клімату, розвиток в Африці, взаємодія з Китаєм і штучний інтелект.

Як і під час двох останніх головувань в G7, війна в Україні також буде одним з головних питань, повідомило джерело.

Лідери G7 сповнені рішучості продемонструвати, що вони залишаються повністю відданими Києву і не можуть ризикувати, демонструючи ознаки слабкості через два роки після початку повномасштабного вторгнення росії, - додало джерело. 

"Ми повинні змінити наратив щодо України", – заявило джерело, додавши, що президент росії путін втратив значний фінансовий, військовий і дипломатичний вплив після вторгнення.

Прем'єрка Італії Джорджія Мелоні заявлялаа, що небезпеки, які несе в собі штучний інтелект, будуть ключовим питанням головування Італії в G7, і група присвятить цьому питанню одну сесію на саміті 13-15 червня в Апулії, повідомило джерело.

Джерело також повідомило, що лідери G7 практично на одній хвилі щодо штучного інтелекту, і що існує широкий консенсус з більшості основних питань, в тому числі щодо того, як поводитися з Китаєм. Також всі сторони сповнені рішучості уникати напруженості у відносинах з Пекіном.

 
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