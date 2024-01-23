Італія планує використати головування в G7 для посилення підтримки України – Reutets
Про це агентству Reuters повідомило анонімне джерело, знайоме з планами Італії щодо G7.
Італія головуватиме в G7, куди входять США, Японія, Німеччина, Британія, Франція і Канада, протягом цього року.
Саміт лідерів "Групи семи" відбудеться в червні.
Джерело розказало, що основними питаннями на порядку денному лідерів будуть конфлікт на Близькому Сході, продовольча безпека, зміна клімату, розвиток в Африці, взаємодія з Китаєм і штучний інтелект.
Як і під час двох останніх головувань в G7, війна в Україні також буде одним з головних питань, повідомило джерело.
Лідери G7 сповнені рішучості продемонструвати, що вони залишаються повністю відданими Києву і не можуть ризикувати, демонструючи ознаки слабкості через два роки після початку повномасштабного вторгнення росії, - додало джерело.
"Ми повинні змінити наратив щодо України", – заявило джерело, додавши, що президент росії путін втратив значний фінансовий, військовий і дипломатичний вплив після вторгнення.
Прем'єрка Італії Джорджія Мелоні заявлялаа, що небезпеки, які несе в собі штучний інтелект, будуть ключовим питанням головування Італії в G7, і група присвятить цьому питанню одну сесію на саміті 13-15 червня в Апулії, повідомило джерело.
Джерело також повідомило, що лідери G7 практично на одній хвилі щодо штучного інтелекту, і що існує широкий консенсус з більшості основних питань, в тому числі щодо того, як поводитися з Китаєм. Також всі сторони сповнені рішучості уникати напруженості у відносинах з Пекіном.