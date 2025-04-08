Італія планує збільшити витрати на оборону до 2%

Наразі країна виділяє на оборону близько 1,5% ВВП, що нижче порогу, визначеного Альянсом.

Італія готується оприлюднити плани щодо збільшення витрат на оборону для досягнення встановленого НАТО цільового показника у 2% ВВП не пізніше кінця червня.

Про це пише Bloomberg.

Наразі країна виділяє на оборону близько 1,5% ВВП, що нижче порогу, визначеного Альянсом. За даними джерел, для досягнення необхідного рівня Рим має намір врахувати також допоміжні витрати, пов’язані з національною безпекою, зокрема, фінансування берегової охорони.

Обговорення тривають, і остаточне рішення ще не ухвалене. Водночас повідомляється, що оголошення про збільшення витрат може відбутися до саміту НАТО, який запланований на 24–25 червня.

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, яка наступного тижня має здійснити візит до Вашингтона, намагається зміцнити відносини з адміністрацією президента США. З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну вона демонструє чітку підтримку трансатлантичного партнерства та уникає критики на адресу Штатів.

За даними джерел, у військово-політичних колах тривають дискусії щодо потенційного збільшення оборонного фінансування до 3,5% ВВП. Такий рівень, на думку посадовців, дозволив би Італії компенсувати можливе зменшення американської військової присутності. Проте залишається відкритим питання щодо джерел фінансування, з огляду на обмежений державний бюджет та необхідність залучення значних коштів.