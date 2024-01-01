Італія почала головування в Групі послів G7 із підтримки України

"Ми залишаємося відданими тісній співпраці з Україною у сфері проведення реформ та протидії російській агресії".

Італія головуватиме в Групі послів G7 з підтримки України в 2024 році.

Про це повідомляється в Twitter-акаунті групи.

"Італія з гордістю приймає головування в Групі послів G7 з підтримки України в 2024 році. Щира подяка Японії за чудове головування в цій Групі у 2023-му. Ми залишаємося відданими тісній співпраці з Україною у сфері проведення реформ та протидії російській агресії", - йдеться в повідомленні.