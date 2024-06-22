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ПОЛІТИКА

Італія посилює боротьбу з експлуатацією трудових мігрантів

22 червня 2024, 20:22
Італія посилює боротьбу з експлуатацією трудових мігрантів
Фото: instpres.univ.kiev.ua
Щонайменше кожен четвертий працівник сільського господарства в Європі є мігрантом.

Міністерка праці Італії Марина Кальдероне в суботу оголосила про нові заходи з боротьби з експлуатацією трудових мігрантів в країні.

Про це повідомляє Politico.

"Ми збільшили кількість трудових інспекторів і протягом року зможемо подвоїти кількість перевірок у порівнянні з тими, що проводилися в останні роки", – заявила Кальдероне в ефірі італійського телеканалу TgCom24.

Цей крок був зроблений після смерті громадянина Індії Сатнама Сінгха, працівника ферми, якого, як стверджується, роботодавець залишив на дорозі в сільській місцевості Латина, недалеко від Риму, після того, як йому відірвало руку в результаті нещасного випадку на виробництві. Ця новина була широко засуджена політиками та профспілками.

Міністр сільського господарства Франческо Лоллобриджида заявив, що це "трагедія, яка не повинна залишати нас байдужими і на яку необхідно пролити повне світло". Уряд прем'єр-міністерки Італії Джорджії Мелоні "знаходиться на передовій ... у боротьбі з усіма формами трудової експлуатації", додав він.

Щонайменше кожен четвертий працівник сільського господарства в Європі є мігрантом. Очолювана мафією експлуатація нелегальних мігрантів поширена в Італії, де вона називається "капоралато".

Кальдероне сказала Tgcom24, що завдяки "розвідданим і перехресним посиланням на дані ми зможемо скласти карту того, що відбувається на полях, і зможемо втрутитися". Вона додала, що інтенсифікація "суцільних перевірок" буде спостерігатися з кожним днем.

ІталіяЄвропамігранти

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