Італія продовжить постачати зброю Україні в 2023 році

Рада міністрів Італії, скликана прем'єр-міністром Джорджією Мелоні, одноголосно схвалила постанову про продовження постачання зброї в Україну до 31 грудня 2023 року.

Про це повідомляє видання Corriere della Sera.

Таким чином, військова допомога Києву для боротьби з російським вторгненням триватиме щонайменше упродовж 2023 року.

Очікується, що в наступні тижні уряд має видати шостий указ про допомогу Україні з урахуванням озвучених Україною потреб з огляду на зимовий період та посилення ракетних атак з боку росії. Зокрема, розглядається надання Києву зенітно-ракетних комплексів для захисту інфраструктури країни від атак росії з повітря.

Раніше повідомлялось, що ЄС додатково виділить 1 млн євро для розмінування територій України.