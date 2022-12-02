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Італія продовжить постачати зброю Україні в 2023 році

02 грудня 2022, 08:12
Італія продовжить постачати зброю Україні в 2023 році
Фото: instpres.univ.kiev.ua
Рада міністрів Італії, скликана прем'єр-міністром Джорджією Мелоні, одноголосно схвалила постанову про продовження постачання зброї в Україну до 31 грудня 2023 року.

Про це повідомляє видання Corriere della Sera.

Таким чином, військова допомога Києву для боротьби з російським вторгненням триватиме щонайменше упродовж 2023 року.

Очікується, що в наступні тижні уряд має видати шостий указ про допомогу Україні з урахуванням озвучених Україною потреб з огляду на зимовий період та посилення ракетних атак з боку  росії. Зокрема, розглядається надання Києву зенітно-ракетних комплексів для захисту інфраструктури країни від атак росії з повітря.

Раніше повідомлялось, що ЄС додатково виділить 1 млн євро для розмінування територій України.

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