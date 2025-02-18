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ПОЛІТИКА

Італія розслідує вибухи на танкері як можливу терористичну атаку

18 лютого 2025, 09:46
Італія розслідує вибухи на танкері як можливу терористичну атаку
Танкер Таманський. Фото: hvylya.net
Судно пошкоджене.

У ніч на 15 лютого на півночі Італії прогриміли два вибухи, після яких пошкодження виявили на нафтовому танкері SeaJewel.

Про це пише IVG.

Зараз корабель стоїть на якорі поблизу узбережжя Савони.

Вказано, що судно має течію нижче ватерлінії. Однак витоку нафти не зафіксували. За даними італійського видання, екологічної катастрофи не сталося завдяки листам металу в камері безпеки. Вони не дозволили вилитися нафті в море. Внаслідок вибуху також ніхто не постраждав, затоплення судну не загрожує.

За даними видання, екіпаж стверджує, що перед вибухами чув два гучні удари. Також на судні виявили два зігнуті всередину листи корпусу. Це, як зазначили у виданні, може свідчити про наявність двох пристроїв, розташованих на зовнішній стороні корпусу.

Берегова охорона Савони оглядає місце події разом з водолазами, які прибули з Ла Спеції, щоб визначити причини та мотив. На даний момент слідчі вичерпали всі можливості, і ніхто не розголошує жодної додаткової інформації.

Протягом дня Адміністрація порту опублікувала повідомлення, в якому реконструювала інцидент наступним чином: "Під час розвантаження сирої нафти спеціалізований персонал, який наглядав за цими операціями, помітив деякі аномалії в процедурі розвантаження, і вирішив, за погодженням з цим портовим офісом, з міркувань обережності, перервати їх. Офіс капітана порту негайно запровадив процедури, передбачені планами порту щодо боротьби із забрудненням та пожежогасіння. Про розливи або травми персоналу не повідомлялося. Наразі на борту судна проводяться технічні розслідування, щоб перевірити походження цих аномалій та усунути їх, щоб операції могли продовжуватися в безпеці".

Прокуратура Савони відкрила справу для з'ясування інциденту, і зараз слідчі не виключають жодної версії. Розглядається навіть терористична атака. Прокуратура Савони зв'язалася з прокуратурою Генуї, яка має юрисдикцію у цій справі, а також з окружним управлінням по боротьбі з мафією і тероризмом.

Є три елементи, які з плином часу все більше підтверджують тезу про бомбу, закладену за кілем, пише IVG. Першим є той факт, що пробоїна знаходиться нижче ватерлінії – деталь, яка свідчить на користь "зовнішньої причини", а не технічних незручностей. Другий елемент пов'язаний з конфігурацією пошкодження, тобто зігнуті всередину листи. Третій і останній, важливий доказ: загибель риби, знайденої в цьому районі водолазами.

Італіянафтатанкертерористична загроза

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