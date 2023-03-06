Італія створить логістичний коридор для розблокування українського експорту

Італія розробляє план, який представить на конференції з реконструкції України.

В квітні Італія хоче представити проєкт створення вхідних і вихідних терміналів для української економіки на північному сході країни.

Пише Інтерфакс.

Про це днями розказав міністр економічного розвитку Італії Адольфо Урсо на круглому столі італійської конфедерації профспілок робітників у Венеції.

Італійський уряд має намір створити інтермодальну транспортну магістраль за маршрутом Міжнародного транспортного коридору №5: Венеція - Трієст/Копер - Любляна - Марібор - Будапешт - Ужгород - Львів - Київ, заявив Урсо.

Це має дозволити розблокувати український експорт, зокрема металургійної продукції.

"По суті, Чорне море закрите (для України) через військові дії. У цьому разі (щоб розблокувати український експорт), не залишається іншого варіанту, як доставляти товар в Адріатику, використовуючи наявні залізниці та автомагістралі", - розказав італійський міністр.

Для реалізації проєкту буде створено логістичну платформу, яка зв'яже Україну суходолом з інтермодальним портом Quadrante Europa у Вероні і далі з морськими портами північного сходу Італії, зокрема з Трієстом і Венецією.

"Таким чином, ми надамо Києву новий і безпечний вихід до моря з огляду на труднощі у використанні українських портів на Чорному морі", і додав, що логістичний коридор між інтермодальним портом Quadrante Europa у Вероні та логістичним майданчиком Горонда в Закарпатській області України на кордоні зі Словаччиною вже буде готовий до моменту початку конференції в Римі наприкінці квітня цього року", сказав Урсо.

Проєкт логістичного коридору Італія-Україна буде представлено 10 березня під час логістичного ярмарку у Вероні, сказав Адольфо Урсо.