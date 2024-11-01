Італія, Ватикан та Ізраїль причетні до мастшабного хакерського скандалу – ЗМІ

Злиті "прослушки" розмов поліцейських демонструють глобальний характер розслідування щодо приватних детективів із Мілану та їхніх клієнтів.

Масштабний хакерський скандал в Італії загрожує вийти за її межі, охопивши Ізраїль, Ватикан, Велику Британію та Литву.

Про це пише Politico з посиланням на італійські ЗМІ.

Правоохоронці повідомили, що іноземні держави використовували міланську приватну слідчу фірму для проникнення в бази даних державних органів безпеки з метою отримання секретної інформації про фінансову діяльність, операції приватних банків і поліцейські розслідування.

Прослуховування телефонних розмов поліції, які просочилися у місцеві ЗМІ, свідчить, що італійська компанія Equalize, яка спеціалізується на питаннях розвідки, нібито “зламала дані” про тисячі людей, включно з політиками, підприємцями, спортсменами і навіть музикантами. Її звинувачують у роботі на ізраїльську розвідку та Ватикан.

Йдеться, що члени хакерської мережі, зокрема Нунціо Самуеле Каламуччі, якого прокуратура звинувачує в організації схеми, зустрілися з двома ізраїльськими агентами в офісі фірми в Мілані в лютому 2023 року, щоб обговорити завдання вартістю 1 мільйон євро. Завдання полягало в кібероперації проти російських цілей, серед них: неідентифікована “права рука” президента путіна, та розкриття фінансового сліду, що веде від банківських рахунків багатіїв до російської ПВК “Вагнер”. Потім інформацію мали передати Ватикану.

Зі злитих документів не зрозуміло, чому ізраїльська розвідка і Ватикан були пов'язані з суперечливою міланською фірмою і які були їхні мотиви для збору інформації про російські об'єкти, але їхня присутність у досьє значно розширила масштаб великого розслідування Італії. За даними прослуховування, ізраїльтяни запропонували партнерство для обміну інформацією, запропонувавши “усі оригінальні документи” щодо скандалу Qatargate. Вони також запропонували італійській фірмі інформацію, яка б могла допомогти одному з можливих клієнтів Equalizer, італійському енергетичному гіганту Eni, з інформацією про “незаконну торгівлю іранським газом з італійськими компаніями”. Компанія Eni підтвердила, що найняла Equalize для “розслідувального завдання щодо підтримки своєї стратегії та захисту у різних кримінальних та цивільних справах”, але заявила, що їй нічого не відомо про якусь незаконну діяльність компанії.

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що “неприйнятна” хакерська атака, метою якої було “шантажувати, атакувати чи чинити тиск” на політиків, і зв'язки хакерів за межами національних кордонів зробили її “набагато серйознішим”. Таяні наказав створити оперативну групу для захисту свого міністерства та посольств Італії за кордоном.

До італійського розслідування, можливо, залучать інші країни.

Каламуччі, який раніше вихвалявся тим, що проник у Пентагон за допомогою хактивістського колективу Anonymous, часто посилався на десятки хакерів, які працюють на нього у британському Колчестері. Фірма також використовувала сервери в Сполучених Штатах і Литві, де вони відчували себе менш уразливими.

Прокурори розпорядилися про арешт сервера в Литві та оцінюють, чи слід направити запит слідчим у Великій Британії.

Четверо підозрюваних, які наразі перебувають під домашнім арештом у цій справі, взяли участь у слуханнях в Мілані, але відмовилися відповідати на запитання судді.