Італія вчергове виступила проти використання її зброї для ударів по росії

Також в Італії наголосили, що не надсилатимуть своїх військових до України.

У Римі застерігають від будь-яких "імпульсивних" рішень щодо використання Україною італійської зброї для ударів п отериторії росії.

Про це розповів міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, передає Le Monde.

"Це дуже делікатний момент, ми не повинні робити ніяких помилкових кроків і повинні уникати будь-яких імпульсивних заходів або заяв", - наголосив він.

За його словами, навіть США не надали дозвіл бити своєю зброєю без розбору, а лише для завдання ударів по базі, з якої вилітають БпЛА. Таяні зауважив, що Америка є "теж дуже обережною".

Італійський міністр додав, що Італія готується "найближчими тижнями" відправити більше допомоги України, проте він підкреслив, що "ми не відправимо жодного італійського солдата воювати в Україну, тому що ми не перебуваємо у стані війни з росією".