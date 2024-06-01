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Італія вчергове виступила проти використання її зброї для ударів по росії

01 червня 2024, 20:20
Італія вчергове виступила проти використання її зброї для ударів по росії
Фото: wikipedia.org
Також в Італії наголосили, що не надсилатимуть своїх військових до України.

У Римі застерігають від будь-яких "імпульсивних" рішень щодо використання Україною італійської зброї для ударів п отериторії росії.

Про це розповів міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, передає Le Monde.

"Це дуже делікатний момент, ми не повинні робити ніяких помилкових кроків і повинні уникати будь-яких імпульсивних заходів або заяв", - наголосив він.

За його словами, навіть США не надали дозвіл бити своєю зброєю без розбору, а лише для завдання ударів по базі, з якої вилітають БпЛА. Таяні зауважив, що Америка є "теж дуже обережною". 

Італійський міністр додав, що Італія готується "найближчими тижнями" відправити більше допомоги України, проте він підкреслив, що "ми не відправимо жодного італійського солдата воювати в Україну, тому що ми не перебуваємо у стані війни з росією".

війна в Україніросія окупантиІталіязброя

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