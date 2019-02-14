Італія відхилила рекордну кількість заявок про надання притулку
Гуманітарні групи кажуть, що це є наслідком жорсткої міграційної політики популістського уряду, повідомляє The Guardian.
Кількість відмов зросла на 25% у порівнянні з попередніми чотирма місяцями з червня по вересень 2018 року. Зростання збігається у часі з введенням в дію жорсткого декрету Сальвіні про імміграцію.
Декрет призупиняє процес подачі клопотання про притулок особам, які вважаються "соціально небезпечними", а також скасовує дозвіл залишитися в країні для декого з тих, кому відмовлено в формальному статусі біженця, але які не можуть повернутися додому.
З жовтня понад 7 тисяч осіб отримали відмову у отриманні так званого "гуманітарного захисту". У січні цього року було схвалено всього 150 заяв у порівнянні з 2 091 заявою в січні 2018 року.
Нагадаємо, що в серпні проти голови МВС Італії Маттео Сальвіні розпочали розслідування через мігрантів, яких уряд понад тиждень відмовлявся пустити в країну.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Чорний африканський леопард вперше за 110 років потрапив в об'єктив фотографа
- ФОТО Оновлено: У Києві поліція затримала і побила групу активістів "Хто замовив Гандзюк", - ВІДЕО
- ФОТО На архіпелазі Нова Земля введено надзвичайний стан через нашестя ведмедів
- Кардіомагнат: Як Тодуров заробляє мільйони на безкоштовних операціях, - ВІДЕОНерухомість на $2 млн і 10 млн грн заощаджень - що "накерував" очільник Інституту серця Борис Тодуров
- Жити з посттравматичним розладом. Історія ветеранки після 4 років війни на Донбасі"Коли повертаєшся з війни тебе суспільство інакше сприймає. Одна частина тебе боготворить – ти герой. Інша частина на тебе дивиться з запитанням: "Нафіга ти туди пішла і що там робила?" І, в принципі, відкрито це запитує. А є ще одна частина, яка дивиться на тебе, як на інваліда"