Італія відхилила рекордну кількість заявок про надання притулку

Кількість відмов зросла на 25% у порівнянні з попередніми чотирма місяцями з червня по вересень 2018 року

Італія відхилила рекордні 24 800 заяв про надання притулку за останні чотири місяці.

Гуманітарні групи кажуть, що це є наслідком жорсткої міграційної політики популістського уряду, повідомляє The Guardian.

Кількість відмов зросла на 25% у порівнянні з попередніми чотирма місяцями з червня по вересень 2018 року. Зростання збігається у часі з введенням в дію жорсткого декрету Сальвіні про імміграцію.

Декрет призупиняє процес подачі клопотання про притулок особам, які вважаються "соціально небезпечними", а також скасовує дозвіл залишитися в країні для декого з тих, кому відмовлено в формальному статусі біженця, але які не можуть повернутися додому.

З жовтня понад 7 тисяч осіб отримали відмову у отриманні так званого "гуманітарного захисту". У січні цього року було схвалено всього 150 заяв у порівнянні з 2 091 заявою в січні 2018 року.